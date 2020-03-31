Как придерживаться самоизоляции, если вы живете не сами: важные советы врача

В случае, если в квартире проживает несколько человек, то для того, чтобы не заразиться коронавирусом, стоит чаще проветривать жилое помещение и насколько возможно не покидать квартиру.

Такие советы дала главный эксперт по эпидемиологии Львовской области Наталья Тимко-Иванченко.

"ВОЗ даже советует 12 раз в час открывать окно. Это каждые 5 минут или вообще его не закрывать. Максимально мыть поверхности с использованием хлорсодержащих растворов – те, которые продаются в торговой сети нам подходят, если они на основе гипохлорита натрия. Моем руки: вода с мылом - мы ее используем (у кого дома она всегда - антисептик можно не покупать)", - говорит она.

Кроме того, по ее словам, если появляются хотя бы первые проявления заболевания у одного из членов семьи, нужно набрать номер семейного врача и он дальше выясняет ситуацию.

"Если кто-то из членов такой семьи заболеет коронавирусом - всех других обязательно обследуют", - уверяет доктор.

Также она рассказала, как действовать в случае, если одному из домочадцев нужно выйти на улицу ро объективным причинам, несмотря на карантин.

"Идеальный вариант: кто сейчас где находится - там и остается. Бывают случаи, когда кого-нибудь приходится отправлять или мусор выбросить, или в магазин сходить. Собственно и человек должен взять салфеточку когда двери открывает, когда нажимает кнопку лифта. Вернувшись должен помыть руки оставить свою одежду и обувь при входе. Чем меньше таких вылазок будет - тем меньше риски будут заболеть", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный врач рассказал о самых негативных сценариях распространения коронавируса в Украине.