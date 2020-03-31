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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Враг уже у нашей двери: новый глава Минздрава сделал эмоциональное заявление

вторник, 31 марта 2020, 00:09
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Новый министр здравоохранения Максим Степанов эмоционально высказался о коронавирусе, борьбу с которым ему предстоит начать в Украине в ближайшее время.

Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минздрава.

"Этот день закончился, но на самом деле все только начинается. Спасибо за поддержку каждому, кто понимает перед каким вызовом стоит Украина. Скажем прямо: в стране - война. И не только на Востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий - враг уже у дверей. Буквально", - заявил он.

В подтверждение своих слов, он привел статистику других стран.

"Посмотрите на мировую статистику. С момента появления первых больных коронавируса и до отметки в 100 тысяч прошло два месяца. А от 300 до 400 000 - всего лишь три дня. Еще раз - три дня. И плюс 100 тысяч больных людей. А сегодня мы уже говорим о более чем 760 тысячах инфицированных", - говорит Степанов.

По словам министра, коронавирус не выбирает жертву.

"Коронавирусу безразлично, кто его жертва - учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы равняет всех", - уверен министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что по данным на понедельник, 30 марта, в Украине коронавирусом заразились 548 человек, 13 человек умерли.

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