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Шоу долгоносиков: сети повеселило фото депутатов в Раде

среда, 01 апреля 2020, 18:10
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В сети появилось фото депутата, который пришел на заседание Верховной Рады в маске для защиты от коронавируса необычной конструкции.

Снимок опубликовали на Facebook-странице "Баба і кіт".

На фото можно увидеть, что один из депутатов использует для защиты от коронавируса маску вытянутой формы. На странице объявили конкурс на лучшую подпись к фото. Комментаторы восприняли это с энтузиазмом и предложили много забавных вариантов.

"Буратино уже не тот", "Утка по-пекински", "Скрудж Макдак уже не тот", "Шоу долгоносиков", "Депутат-утконос", "Новый вид общественного существа-паразита", "Грачи прилетели", - пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля, Заречный районный суд города Сумы оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину за нахождение в продуктовом магазине "АТБ" без маски во время карантина из-за распостранения коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине могут ужесточить карантинные мероприятия и ввести режим "все в масках" с 6 по 24 апреля.

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