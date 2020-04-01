В статистику попадают не все: в Минздраве рассказали, как считают смертность от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что не все смерти больных коронавирусом украинцев вызваны именно COVID-19

Об этом он сказал во время брифинга.

"Если говорить о летальных случаях, нужно отметить, что сегодня в статистику летальных случаев коронавирусной болезни попадают все случаи, где мы диагностировали коронавирус", – отметил он.

По его словам, это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу.

"Проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть наступает по другим причинам. Но обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", – добавил Ляшко.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро 1 апреля в Украине у 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.