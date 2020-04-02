Это война: новый глава Минздрава обратился к украинцам в связи с распространением коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По его словам, на сегодняшний день Министерство зравоохранения уже утвердило единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Стандарт установлен на опыте других стран.

Также Степанов поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом.

"Я благодарю, что вы обращаете наше внимание на те вопросы, которые необходимо решать в первую очередь. К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой", - отметил министр.

Стапанов заявил, что надбавку также получат и медработники скорой помощи. Этот вопрос уже вынесли в приказ, отметив, что они на передовой в "войне" с вирусом.

"Медицинские работники, работающие в неукомплектованном штате, без надлежащей защиты и поддержки - мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли работать защищенными и в нормальных условиях", - сказал чиновник.

Он отметил то, что касается сегодняшних вызовов в связи с пандемией: "все силы брошены на их решение".

"Тяжелые недели впереди. Но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Только вместе мы можем уменьшить разрушительные последствия пандемии. И последнее. Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные мероприятия. Оставайтесь дома. Карантин - это не каникулы. Это война с невидимым врагом, и вы - первая линия защиты", - написал Максим Степанов.

Как сообщал "Апостроф", директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в США доктор Роберт Редфилд заявил, что до 25% людей, больных COVID-19, не имеют никаких симптомов.