Находимся на передовой: медики "скорой" в Украине устроили бунт из-за неповышения зарплат, видео

Работники скорой помощи в Запорожской области записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за зарплат.

Видеообращение появилось в сети.

Причиной этому стал приказ нового министра здравоохранения Максима Степанова, который "забыл" повысить им зарплату, в отличии от других врачей.

"Мы возмущены приказом нового министра Степанова №759, там исключены работники службы "скорой помощи", которые находятся на передовой борьбы с инфекциями... Исключены из списков по повышению зарплаты. Мы обращаемся к вам как к слуге народа. На следующий день такое обращение вы получите от всех областей Украины. Мы взываем к вашему разуму", - заявили врачи.

Отметим, что в апреле украинским врачам, которые работают с больными коронавирусом, поднимут зарплату на 300%. До 300% получат те, кто задействован в лечении коронавируса, до 200% – другие.

Как сообщал "Апостроф", больных коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали положительные результаты в других странах.

Также, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются украинские медики во время лечения пациентов с COVID-19.