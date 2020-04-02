Под Львовом произошло ЧП с боевым снарядом: заявление Минобороны

В четверг, 2 апреля, в частном секторе одного из населенных пунктов Яворовского района Львовской области во двор упал боевой снаряд.

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства обороны Украины.

По оперативной информации Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины боеприпас не разорвался. Жертв и пострадавших нет.

Сообщается, что на месте инцидента работают представители Военной службы правопорядка в ВС Украины, Национальной полиции и службы спасения.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал "Апостроф" с 22 марта, военнослужащие Вооруженных сил Украины присоединились к представителям Нацполиции и Нацгвардии для патрулирования во время карантина, введеного из-за угрозы коронавируса.