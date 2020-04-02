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Топ-пропагандистов Кремля уличили в махинациях с порносайтами: видео

четверг, 02 апреля 2020, 19:29
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Российский пропагандистский международный телеканал Russia Today накручивает на YouTube миллионы просмотров и массово скупает комментарии ботов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Отмечается, что не так давно глава RT Маргарита Симоньян объявила, что сетка YouTube-каналов RT достигла 10 миллиардов просмотров, и ни один новостной канал еще не достигал таких результатов. Оппозиционеры, однако утверждают, что на практике RT не смотрит практически никто.

"Мы исследовали YouTube-каналы RT и выяснили, что они из себя представляют: это чудовищная накрутка, в том числе через порносайты, это индийские боты в комментариях, это фантастические бюджеты, которые уходят в карман. И у нас есть доказательства", - говорится в расследовании.

Авторы указывают на один из самых очевидных признаков накрутки просмотров: несоответствие между количеством просмотров и количеством комментариев.

Так, одно из видео испанского RT собрало более миллиона просмотров, но имеет всего 95 комментариев. Еще одно видео-миллионник собрало всего 37 комментариев.

Исследователи обратили внимание и на сами комментарии. Многие из них написаны на экзотических для европейского региона языках. При попытке элементарно перевести их, комментарии оказываются бессмысленным набором слов, или имеют издевательский характер.

"Вот, например, самый просматриваемый на RT на русском ролик "Детский финал": воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018. Один из самых залайканных комментариев звучит в переводе с английского как "Я полагаю, вот тот комментарий на английском, который вы искали", - говорится в расследовании.

Многие комментарии на русском к тому же видео выглядят так, словно их прогнали через автоперевод, и не имеют вообще никакого смысла.

В Фонде борьбы с коррупцией утверждают, что RT накручивает просмотры даже через порносайты, и делятся скриншотами.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали рейтинг президента РФ Владимира Путина в стране на примере активности пользователей во время трансляции "прямой линии".

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