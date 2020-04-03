Тысячи не вернулись, у многих проблемы с жильем: появились данные про украинцев за границей

В Украину на период карантина еще не вернулись 8538 граждан, при этом за границей 140 украинцев испытывают проблемы с жильем.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в Украину выразили желание вернуться 8538 граждан - они ожидают эвакуации из-за границы.

Дмитрий Кулеба отметил, что в рамках программы "Защита" с украинским правительством связалось всего 13787 человек, но часть из них не выразила желания возвращаться на Родину.

По словам министра, в данный момент за границей находятся намного больше граждан Украины, но они не связываются с посольствами. Отдельно он выделил ситуацию в Польше, где многие украинцы "избегают контактов с государственными органами".

Согласно решению правительства, все украинцы, которые вернулись в Украину, должны будут пройти обсервацию, им дадут соответствующие разъяснения.

По словам Кулебы, относительно тех украинцев, которые испытывают проблемы с жильем, в МИД договариваются с местным бизнесом и церковью, например, в Испании группу украинцев разместили в монастыре.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВД заявили, что прибывшим из-за границы туристам, которые сбежали из обсервации в гостинице в Киеве, грозит штраф до 34 тысяч гривен и в отдельных случаях - лишение свободы.