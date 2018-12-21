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Под Киевом пьяный директор школы устроил ДТП: опубликовано видео

пятница, 21 декабря 2018, 20:15

В Киевской области директор сельской школы в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП.

Об этом сообщают "Вартові еспресо".

Инцидент произошел в пятницу, 21 декабря, в городе Боярка под Киевом. Педагог на своем автомобиле марки Renault сзади врезался в машину Volkswagen.

По словам очевидцев аварии, виновник ДТП был пьян. Позже стало известно, что за рулем автомобиля Renault был директор школы села Заборье.

Жители села рассказали, что мужчину неоднократно видели пьяным на работе. Также в состоянии алкогольного опьянения он не один раз садился за руль своей машины.

Как сообщал "Апостроф", 21 декабря в центре Киева водитель на пешеходном переходе сбил женщину. А на трассе Киев-Одесса из-за тумана и гололеда произошло крупное ДТП с участием более 10 машин. Также на автодороге Киев – Обухов перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами внутри.

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