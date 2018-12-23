Взрыв во Львове: названо неожиданное имя одного из спасателей, фото

Во Львове на рождественской ярмарке произошел взрыв, на помощь пострадавшим бросился участник АТО.

Об этом сообщает издание "Эспрессо".

Инцидент случился в субботу, 22 декабря, на праздничной ярмарке около Оперного театра. На помощь пострадавшим бросился прохожий, как оказалось, он служил в зоне АТО - это 24-летний старший солдат ВСУ Андрей Алямский. Он уроженец Николаевской области, который с апреля 2015 проходит службу в Вооруженных Силах Украины. Военная часть, в которой служил Алямский, защищала подступы к городу Авдеевка.

"Прохожие сообщили, что неподалеку от места происшествия есть пострадавшие. К ним подбежал молодой человек в военной форме и начал оказывать первую домедицинскую помощь до приезда медиков, разговаривать с пострадавшими, шутить, чтобы не теряли сознание. По прибытию медиков всех пострадавших были госпитализированы в клиническую больницу с ожогами разной степени ", - говорится в сообщении.

Сейчас Андрей проходит службу на Львовщине в составе артиллерийской учебной части 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Знание первой домедицинской помощи всегда могут спасти чью-то жизнь. Поэтому если вы видите, что кому необходима такая помощь, то никогда не проходите мимо!" - говорит молодой воин.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео трагедии во Львове. А ранее стало известно, что в результате взрыва пострадали пять человек. Также медики рассказали о их состоянии здоровья.



