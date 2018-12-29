ДТП на трассе Киев-Чернигов: стало известно о состоянии пострадавших

29 декабря на трассе Киев-Чернигов в масштабной аварии погибли трое людей, двое раненых находятся в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Киевской ОГА.

В результате аварии, которая произошла в районе пгт Залесье Броварского района, пострадали двое людей. По словам главврача Броварской ЦРБ Валентина Багнюка, у них тяжелые травмы и люди находятся в реанимации. У одного из мужчин разрыв селезенки и ушиб головного мозга. Его прооперировали, состояние стабильно тяжелое.

Также Багнюк уточнил, что у другого пострадавшего линейный перелом черепа и перелом бедра. Его дообследуют и также готовят к оперативному вмешательству. Нет угрозы жизни у обоих пациентов.

Как сообщал "Апостроф", 29 декабря на дороге Киев-Чоп произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса. А 26 декабря в Шевченковском районе Запорожья, по улице Стефанова, произошла авария с участием маршрутки, в которой погиб школьник. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора.