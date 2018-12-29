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Хорошо устроился: в сети высмеяли беспомощное заявление главаря ДНР

суббота, 29 декабря 2018, 03:32

Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что в невыплате зарплат сотрудникам водоканала Енакиево виновата Украина.

Об этом он сказал, отвечая в эфире местного телевидения на вопрос одной из сотрудниц.

Женщина пожаловалась на то, что 4 месяца не получает зарплату. По ее словам, сотрудникам уже нечего есть. Главаря боевиков попросили "помочь хотя бы продуктовыми наборами".

В ответ на это Пушилин заявил, что это – "проблема, которую нужно рассматривать с нескольких сторон". По его словам, Украина якобы не выплачивает заработную плату сотрудникам предприятия "Вода Донбасса".

"Ну чо, удобно - у нас своя республика, украинских солдат будем убивать, но водоканал в Енакиево должна содержать Украина", – с иронией комментирует заявление Пушилина журналист Денис Казанский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на полях одной из "отжатых" агрофирм на Донбассе забыли убрать урожай, и он сгнил.

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