Хорошо устроился: в сети высмеяли беспомощное заявление главаря ДНР

Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что в невыплате зарплат сотрудникам водоканала Енакиево виновата Украина.

Об этом он сказал, отвечая в эфире местного телевидения на вопрос одной из сотрудниц.

Женщина пожаловалась на то, что 4 месяца не получает зарплату. По ее словам, сотрудникам уже нечего есть. Главаря боевиков попросили "помочь хотя бы продуктовыми наборами".

В ответ на это Пушилин заявил, что это – "проблема, которую нужно рассматривать с нескольких сторон". По его словам, Украина якобы не выплачивает заработную плату сотрудникам предприятия "Вода Донбасса".

"Ну чо, удобно - у нас своя республика, украинских солдат будем убивать, но водоканал в Енакиево должна содержать Украина", – с иронией комментирует заявление Пушилина журналист Денис Казанский.

Сотрудница енакиевского водоканала жалуется Пушилину, что 4 месяца не получает зарплату. Просит помочь хотя бы едой. Пушилин отвечает: виновата Украина.



Ну чо, удобно - у нас своя республика, украинских солдат будем убивать, но водоканал в Енакиево должна содержать Украина pic.twitter.com/55VSgOez0W — Денис Казанський (@den_kazansky) 28 декабря 2018 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на полях одной из "отжатых" агрофирм на Донбассе забыли убрать урожай, и он сгнил.