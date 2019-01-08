В сети показали фото "груза 200" у боевиков

В сети появились фото ликвидированной на Донбассе пособницы террористов Елены Марковской.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter, опубликовав соответствующие снимки.

"Марковская Елена Григорьевна (29/06/70, Брянка) стала грузом 200 20/11/18 (обстоятельства смерти требуют уточнения)", - говорится в сообщении.

Согласно подписанным фото, женщина умерла осенью 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", 8 января бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе боевика, фигуранта Миротворца Евгения Бабкина по кличке "Шнур". Перед этим в зоне военного конфликта на Донбассе ликвидировали еще одного боевика по кличке "Томас". Также сообщалось, что украинские военные "порадовали" боевиков на Донбассе. Ранее в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины.