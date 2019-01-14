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Взрыв дома в России: под завалами нашли новые тела

понедельник, 14 января 2019, 16:30

В понедельник, 14 января, в городе Шахты (Россия) прогремел взрыв в многоэтажном жилом дома, под завалами еще нашли тела жильцов.

Об этом сообщает ресурс Mash.

"В Шахтах найдены тела еще трех погибших. Итого, на настоящий момент, погибли 4 человека, 11 ранено. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в сети опубликовали список пострадавших в результате трагедии.

Как сообщал "Апостроф", Следственный Комитет опубликовал фотографии разрушенного дома в Шахтах, снятые с квадрокоптера. Также 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.

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