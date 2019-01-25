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На военном заводе в Харькове задержали подозрительных "фотографов"

пятница, 25 января 2019, 13:24

На госпредприятии "Завод имени Малышева" в Харькове задержали неизвестных, которые проникли на территорию предприятия с фото и видеоаппаратурой.

Об этом сообщили на предприятии, передает "Status Quo".

Инцидент произошел в 21:00 в выходной.

Как сообщил начальник управления охраны и пожарной безопасности Анатолий Леонов, военизированная охрана предприятия задержала группу из 5 человек (трое из них несовершеннолетние), которые пытались осуществить фото- и видеосъемку объектов завода.

"Во время задержания неизвестные при себе имели фотоаппарат, телефоны, несколько экшн-камер, крупные гаечные ключи, отмычки для металлопластиковых окон, а также газовые баллончики (кстати, марки "Терен-4", которые разрешено использовать только представителям спецподразделений). Это первый случай на нашем заводе, когда у задержанных было такое количество цифровой техники. К слову, хотел бы отметить, что наши сотрудники сработали четко и оперативно", - сообщил Леонов.

По словам начальника караула Николая Бабича, сотрудники военизированной охраны предприятия, заметив на территории завода группу подозрительных лиц, одетых в спортивную и специальную военную одежду, решили не задерживать неизвестных, а сначала проследить за ними.

"Они прошли в один из цехов, поднялись по пожарной лестнице на крышу и попытались через окно проникнуть внутрь здания. Мы со всех сторон окружили здание и приказали неизвестным спуститься вниз. Сначала они пытались замаскироваться в снегу, потом спрыгнули на пристройку и попытались убежать, но сдались охране, поняв, что здание окружено. Мы доставили задержанных в караул и вызвали представителей спецслужб", - сообщил Бабич.

Напомним, как ранее сообщил "Апостроф", сотрудники СБУ из состава Объединенных сил задержали мужчину, который по указаниям российских спецслужб готовил в Украине теракты.

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