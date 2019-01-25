Пожар у Керченского пролива: в России приняли решение по пропавшим морякам

В Росморречфлоте заявили о прекращении поисков десяти моряков с двух танкеров, которые загорелись 21 января в Черном море, поскольку нет надежды найти их живыми.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства Росморречфлота.

"Поисковая операция, которая продолжалась с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-то живыми", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что 10 из 32 моряков погибли, 10 - пропали без вести, 12 - спасены.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что загоревшиеся возле Керченского пролива два танкера, принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая находится в "сирийском" санкционном списке США.