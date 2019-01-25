Смерть студентки в лесу под Житомиром: полиция сделала важное заявление о водителе автобуса

После смерти 21-летней Ирины Дворецкой, которую якобы водитель маршрутки высадил посреди леса, полиция расследует уголовное производство по признакам правонарушения.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Правоохранительные органы в Житомирской области не подтвердили факт конфликта между водителем автобуса и погибшей девушкой.

Отмечается, что полиция проверила информацию о гибели студентки, которую якобы высадили из маршрутки в безлюдном месте за неуплату проезда, после чего девушка заблудилась в лесу и погибла от переохлаждения.

"Информацию о возможном конфликте между студенткой Ириной Дворецкой и водителем автобуса не подтверждает ни один из пассажиров этого рейса. По их словам, девушка вышла из салона в момент, когда водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отделении", - говорится в сообщении.

Проверка всех обстоятельств гибели девушки продолжается.

Напомним, тело студентки Новоград-Волынського медицинского колледжа Ирины Дворецкой обнаружили 10 января между селами Перга и Рудня-Хочинская. Она погибла от переохлаждения внутренних органов.

Как сообщал "Апостроф", адвокат сделала громкое заявление, что прокуратура покрывает убийц Ирины Дворецкой. А сам водитель маршрутки пояснил ситуацию.