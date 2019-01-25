Смертельное ДТП в Харькове: адвокат потерпевших написала злой пост о Зайцевой и ее наркотиках

В деле о смертельной ДТП на улице Сумской в Харькове ситуация с анализами подозреваемой Елены Зайцевой была хорошо спланирована.

Об этом сообщает адвокат Лариса Матвеева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что повторный анализ крови, который забирала Чубенко у Зайцевой был спланирован. Так как она взяла 5 мл крови, что, известно заведомо, слишком мало для исследования. Как отметила в суде врач-нарколог Елена Федирко, сделать второй "анализ крови на наркотики" поручил следователь Игорь Волков.

"Затем, со слов Федирко, в ту же ночь следователь Волков дает указание Федирко отправить медсестру в управление полиции для забора еще крови, хотя Феедирко его просила "3 миллиона раз" организовать забор мочи. Медсестра по указанию Федирко (со слов медсестры, а Федирко действовала по указанию следователя Волкова, со слов Федирко) отбирает только 5 мл крови, которой, заведомо для всех, не хватит на "анализ крови на наркотики", если его делать в ХОБ СМЭ, так как для оборудования, которое находится в ХОБ СМЭ, нужно минимум 10 мл. Потом отобранную изначально в недостаточном количестве кровь отправляют на токсикологическую экспертизу все в то же ХОБ СМЭ, где, естественно, дают отказ в проведении "анализа крови на наркотики", так как крови не хватает. Т.е. тут (для анализа крови) был хорошо спланированный тупик, в случайность и некомпетентность здесь я лично не верю и минуты, так как все эти люди (и Федирко, и Чубенко, и Волков) работают десятки лет на этих должностях и подобные анализы проводили множество раз", - написала адвокат.

Также Матвеева подчеркнула, что основным способом выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических жидкостях человека является как раз моча. Исходя из этого было неправильным брать у Зайцевой забор крови.

"Теперь как это происходит: наркотики и психотропные вещества разбиты на группы (опиаты, амфетамины, канабиноиды и т.п.) Иммунохроматографическим методом тест срабатывает "на опиаты" при минимальной концентрации в моче кодеина 300 нг/мл. Все! Больше количественное значение наркотиков для живых лиц по действующим методикам не устанавливается. Если такая "сработка теста" произошла, то с учетом акта осмотра Федирко с выявленными внешними признаками наркотического опьянения водителя уже бы привлекли к ответственности по ст. 130 КУпАП. Но у нас уголовное дело и мы проводим второй этап (селективный) для определения того, какие же конкретно наркотики из группы опиатов, выявленных предварительным исследованием, есть. И это абсолютно правильно. Второй этап важен и нужен. Второй этап исследования проводила методом тонкослойной хроматографии судебный эксперт-токсиколог Журавель. И она также подтвердила наличие наркотиков в моче: выявлен кодеин и фенобарбитал. Все! Лабораторные исследования по моче проведены полностью! Ошибки исключаются! Наркотики выявлены методами, предусмотренными действующим законодательством! Наркотики есть, и это факт!", - заявила правозащитница.

Исходя из этого, написала Лариса Матвеева, даже сейчас в материалах дела достаточно оснований для признания Зайцевой такой, что в момент преступления находилась в состоянии, вызванном применением наркотических и одурманивающих веществ.

Как сообщал "Апостроф", на заседание суда по рассмотрению дела о смертельном ДТП на улице Сумская в Харькове пришла врач-нарколог, которая проверяла подозреваемую Елену Зайцеву.