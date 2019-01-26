Появилась неожиданная версия смерти студентки в лесу под Житомиром

Студентка Ирина Дворецкая, которая замерзла насмерть в лесу под Житомиром, вышла из автобуса сама, конфликта между ней и водителем, по словам свидетелей, не было.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "20 минут".

Как отмечается, семь пассажиров автобуса уже были опрошены и рассказали, что у девушки действительно не обнаружилось денег на проезд, однако выходить ее водитель не заставлял.

Друзья и сестра погибшей Ирины подтвердили, что она перед посадкой в автобус провела ночь в клубе и употребляла алкогольные напитки.

"Парень, которого допросили, рассказал, что он ее (Ирину, – прим. ред.) проводил, она решила почему-то в 4 утра ехать к маме, которая находится в больнице в г. Олевск. Перед этим она зашла к сестре и рассказала ей о намерениях ехать в больницу. На что сестра ответила девушке, что ехать в алкогольном опьянении и еще в 4 утра - плохая идея. Однако девушка уехала, допрошенный парень провел ее на маршрутку. Сейчас уже допрошены 7 человек, ехавших в маршрутке вместе с погибшей, они ее помнят, все видели и рассказали, что она зашла, достала кошелек и начала в нем копаться, но не нашла деньги. Водитель спросил, будет ли она платить за проезд, девушка начала звонить по телефону и с кем-то разговаривать. Далее автобус отъезжает 7 минут от села, на следующей остановке водитель останавливается, чтобы взять пассажиров, зашли люди, девушка молча выходит, водитель ее не выгонял", – сообщают источники.

Кроме того, отмечается, что девушка после выхода из автобуса пошла через лес, чтобы срезать дорогу до села. Там она, по всей видимости, провалилась под лед в болото и не смогла из него выбраться.

"Уже позже, тело дочери, вмерзшее в лед, нашел отец. Он тракторист, работает наемным рабочим. По большому счету - это несчастный случай. 7 пассажиров уже практически опрошены, остальных - пока не удалось опросить, ведь кто-то уехал на учебу, кто-то даже за границу. Другие пассажиры будут еще допрошены, но нового они ничего не скажут", – говорят источники журналистов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", тело замерзшей насмерть Ирины Дворецкой было обнаружено в лесу в Житомирской области 10 января.