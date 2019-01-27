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​Минус один: в сети показали фото очередного "груза 200" у боевиков на Донбассе

воскресенье, 27 января 2019, 22:07

В сети показали фото ликвидированного боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) на Донбассе Сергея Мозгового.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"25.01.19 пополнилась очередным бойцом. Мозговой Сергей в р-не Коминтерново. Всё будет Украина и победа за нами!", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото похорон боевика Дмитрия Бондаренко из оккупированного Армянска (Крым), ликвидированного на Донбассе.

Ранее в сети показали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Юлиана Левина, которого ликвидировал снайпер ВСУ.

Также сообщалось, что ранее в сети показали фото нового "груза 200" у оккупантов. К тому же, 20 января в оккупированном Новоазовске, Донецкой области, былообнаружено тело убитого боевика. В то же время, на Донбассе скончалась псевдоволонтер, которая сперва помогала украинской армии, однако затем перешла на сторону боевиков.

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