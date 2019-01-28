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Пропагандисты Кремля нашли следы врага Путина в деле об украденной картине

понедельник, 28 января 2019, 10:00

В деле об украденной картине Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была выставлена в Третьяковской галерее, пропагандисты обвинили оппозиционного политика и врага президента РФ Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Руслан Шаведдинов на своей странице в Twitter.

"Вчерашнее дерзкое ограбление Третьяковской галереи, из которой неизвестными была вынесена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", могло быть заключительным аккордом в громком противостоянии Навального и Золотова", - написали в росСМИ, скриншот которых разместил Шаведдинов.

Также он написал в своем посте: "АААААААААААААА Преступление раскрыто". Сам Навальный также прокомментировал инцидент: "Я раскрыт :(".

Кроме этого, под постом написали о ситуации и другие пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разгорается скандал вокруг пропажи более 100 картин известного художника.

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