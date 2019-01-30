РУС. | УКР.

среда, 30 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 января

23:27
​Жванецкому доверяю: в Москве на улице провели опрос по кандидатам в президенты Украины, видео
23:16
В Киеве поймали опытного автомобильного вора: опубликованы фото
22:59
Римские "волки" опозорились в Кубке Италии, проиграв с фантастическим счетом: видеообзор
22:58
Будь проклята, весна 2014: в сети показали крик отчаяния в оккупированном Крыму
22:57
"Динамо" избавилось от легионера: подробности и фото
22:53
Выход очевиден: в Украине рассказали, как остановить Россию в Черном море
22:33
Оккупанты отчитались перед Москвой о грядущей катастрофе с мостом в Крым: опубликован документ
22:24
​ДТП с Зайцевой: суд принял важное решение
22:14
Счастлив переехать: Ракицкий в России унизил украинский футбол
22:03
Тимошенко предложила ввести в Украине механизм микрокредитования
22:02
​Путин будет действовать нагло: стало известно, как Запад подставил Украину
22:02
Изнасиловали бутылкой: в России возник очередной скандал из-за зверств школьниц, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Путин будет действовать нагло: стало известно, как Запад подставил Украину

среда, 30 января 2019, 22:02

Запад не делает никаких конкретных шагов, чтобы заставить Россию отказаться от оккупации Керченского пролива и Азовского моря и толкает Украину на признание де-факто господство РФ над Керченским проливом.

Такое мнение выразил "Апострофу" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Запад сейчас в целом не готов поднимать ставки и пытается заморозить конфликт между Россией и Украиной. Он фактически давит на Украину с целью признания де-факто, что Россия контролирует Керченский пролив. По крайней мере я пока не вижу никаких реальных шагов наших партнеров на Западе с целью заставить Россию отказаться от оккупации Керченского пролива и Азовского моря. Все разговоры о санкциях пока остаются разговорами, "Северный поток-2" пока строят, экономические интересы России никоим образом не блокируют и не разрушают", - убежден эксперт.

Он также заметил, что "пока не будет конкретных ударов по российской экономике, ощутимых и российскому руководству, и российскому олигархату, Россия будет действовать нагло и демонстрировать свое полное превосходство в Черном и Азовском морях".

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У России появились новые "союзники": как Украине отбиться от угроз Кремля.

Фотовзгляд

Все галереи
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: