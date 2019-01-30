​Путин будет действовать нагло: стало известно, как Запад подставил Украину

Запад не делает никаких конкретных шагов, чтобы заставить Россию отказаться от оккупации Керченского пролива и Азовского моря и толкает Украину на признание де-факто господство РФ над Керченским проливом.

Такое мнение выразил "Апострофу" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Запад сейчас в целом не готов поднимать ставки и пытается заморозить конфликт между Россией и Украиной. Он фактически давит на Украину с целью признания де-факто, что Россия контролирует Керченский пролив. По крайней мере я пока не вижу никаких реальных шагов наших партнеров на Западе с целью заставить Россию отказаться от оккупации Керченского пролива и Азовского моря. Все разговоры о санкциях пока остаются разговорами, "Северный поток-2" пока строят, экономические интересы России никоим образом не блокируют и не разрушают", - убежден эксперт.

Он также заметил, что "пока не будет конкретных ударов по российской экономике, ощутимых и российскому руководству, и российскому олигархату, Россия будет действовать нагло и демонстрировать свое полное превосходство в Черном и Азовском морях".

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У России появились новые "союзники": как Украине отбиться от угроз Кремля.