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В Белой Церкви ревнивец всю ночь пытал сожительницу: фото и детали жуткой истории

четверг, 31 января 2019, 16:34

В Киевской области мужчина пытал свою сожительницу, заставляя признаться в измене.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в городе Белая Церковь в новогоднюю ночь. Женщина заступила на дежурство в котельную дошкольного учреждения. Там ее закрыл сожитель и удерживал силой.

"Более 5 часов мужчина издевался над женщиной. Бил руками и ногами, металлическим крюком по различным частям тела, выбивая в бедной признание в измене. Он только позволил ей по телефону отчитаться диспетчеру о работе котельной, а затем приставил нож к горлу, угрожая убийством. Когда насильник устал пытать несчастную, ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

"Скорую" и полицию вызвал работник котельной, который пришел на очередную смену и увидел в котельной побитую женщину. Медики диагностировали у пострадавшей перелом руки, разрыв барабанной перепонки, множественные ссадины и синяки. Только несколько дней назад потерпевшую выписали из больницы, где она провела почти месяц.

Полиция разыскала и задержала насильника. Им оказался 52-летний мужчина, который проживал в Белой Церкви временно. Сейчас злоумышленнику объявлено подозрение по статье 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), по статье 127 (пытки) и по статье 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей. Мужчине грозит лишение свободы до трех лет. Продолжается следствие.

Как сообщал "Апостроф", 29 января в России бабушка и дедушка сожгли в печи своего 11-месячного внука.

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