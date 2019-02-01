Появились данные о заказчике резонансного нападения на офицера полиции в Харькове

Правоохранители установили личность заказчика нападения на офицера полиции в Харькове.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним", - заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, 16 января в Харькове неизвестные совершили нападение на на офицера отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексея Логвиненко.

Как сообщал "Апостроф", полицейский Алексей Логвиненко, которого ранили в Харькове, по-прежнему находится в реанимации. Также полиция поймала одного из злоумышленников.