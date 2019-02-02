ДТП с участием кандидата в президенты в Одессе: новые фото и подробности

За рулем второго автомобиля, ставшего участником аварии с машиной кандидата в президенты Ольги Богомолец, находился военнослужащий воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" в Facebook, публикуя новое фото с места аварии.

"Внедорожник Range Rover столкнулся с ВАЗ-2101 в центре города на углу улиц Канатной и Базарной. Авария произошла из-за нарушения "Правил дорожного движения" водителем внедорожника, в котором находился народный депутат. ВСП приняла это дело на контроль и, в случае необходимости, будет оказывать правовую помощь и защищать права военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 9 ноября, грузовик протаранил автомобиль народного депутата Сергея Лещенко в Киеве.