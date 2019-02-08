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Обстрел радиостанции на Прикарпатье: появилось видео задержания стрелка

пятница, 08 февраля 2019, 20:42

Полицейские опубликовали видео задержания преступника, обстрелявшего местную радиостанцию и при задержании ранил патрульного полицейского в Калуше (Прикарпатье).

Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции.

Первоначально полиция получила сообщение, что неизвестный стреляет по окнам офиса местной радиостанции. Прибыв на место, правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол, по форме похожий на чехол для охотничьего ружья.

"Полицейские спросили, что у мужчины в чехле, на что он отреагировал агрессией, выхватил нож и нанес оперуполномоченному Калушского ОП ножевое ранение лица. 31-летнего старшего лейтенанта полиции с места происшествия госпитализировали в Калушскую центральную больницу", - говорится в сообщении.

31-летнего злоумышленника задержали.

Как сообщал "Апостроф", 5 декабря около 21:30 в супермаркете "Рост" в Киевском районе Харькова произошла стрельба. А позже Государственное бюро расследований начало выяснения, насколько законными были действия правоохранителя, открывшего смертельную стрельбу. Также в результате дерзкого ограбления с расстрелом авто в Киеве в четверг, 6 декабря, преступники украли сумку с деньгами и сбежали.

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