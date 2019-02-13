Убийца древнего Крыма: в сети назвали причину разрушения известного памятника

В сети назвали причину разрушения древних колонн в оккупированном Россией Крыму в древнегреческом городе Пантикапей.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

По ее мнению древние колонны рухнули из-за строительства Керченского моста.

"Убийца Пантикапея. Жители Керчи наслушались грохота, натряслись в домах, пока Ротенберг частокол этот строил. Пантикапей не пережил вбивания свай в таком количестве", - написала блогер.

Также она опубликовала фото моста в Крыму без машин.

"Не для того Россиюшка Пантикапей угробила при "строительстве" сего чуда,что бы по нему машины там разные ездили! Портили красоту!", - написала с сарказмом RoksolanaToday&Крым.

Как сообщал "Апостроф", обрушение Крымского моста вызовет гуманитарную и экологическую катастрофу в Азовском море.







