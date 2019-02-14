Умом Россию не понять: вор совершил отчаянные действия ради бутылки коньяка

В столице России, Москве, грабитель проник в квартиру на последнем этаже дома через вентиляцию, чтобы выкрасть оттуда алкоголь.

Об этом сообщает Telegram канал "Mash".

Как отмечается, 40-летний Андрей Кожанов уже совершал подобные правонарушения до этого. В квартире вору удалось "добыть" небольшую сумму денег и несколько бутылок крепкого алкоголя.

"40-летний Андрей Кожанов + тюрьма = очень красивая пара. Наш герой уже успел посидеть за любовь брать чужое, но вышел на свободу и остался без работы. Нужно было что-то делать. Днем 11 февраля жжение в области рук привело его на чердак дома № 12 по улице 800-летия Москвы. Ночной лис из “Друзей Оушена” проник в жилье на последнем этаже, наварился и мог бы кутить, но… Но уже на следующий день пошел с повинной в ОМВД", – говорится в сообщении.

Причины сдачи правоохранительным органам остались неизвестными.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве полиция задержала вора, который обокрал одну из столичных квартир.