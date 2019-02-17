Боевик ДНР открыто пригрозил Украине кровавым терактом: что известно

Один из воевавших на Донбассе боевиков, командир разведывательной роты так называемой ДНР Максим Тхоржевский с позывным "Ольхон" признался в подготовке теракта против гражданских лиц в Украине.

Свои угрозы он опубликовал в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" под ником Василий Петрович.

В сообщении террориста в частности говорится следующее:

"С "укропитеками" я воюю из идейных соображений . Прощать их не собираюсь , воевать с ними буду всегда и везде. "Укропитеки" для меня, как пыль в доме, которую я убираю во время уборки. И "укропитеки" - это те, кто посмел крикнуть "бандеровское" приветствие и сходить на марш в его честь. И если вы когда-нибудь во время своих маршей "очень патриотично разлетитесь по кустам" или из вашего марша "выложат самый несъедобный тризуб на асфальте" и вас потом зае*утся собирать в мешки черного цвета из полиэтилена, то вы сами напросились", - написал Тхоржевский.

"Я так понимаю, это открытое признание в подготовке терактов против гражданских лиц. Спасибо, что предупредил, Ольхон", - написал в комментарии к опубликованному скриншоту с угрозами блогер Necro Mancer.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники СБУ из состава Объединенных сил задержали мужчину, который по указаниям российских спецслужб готовил в Украине теракты.