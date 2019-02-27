Фанаты "Крымнаша" завыли в сети из-за надвигающейся катастрофы

В сети жители аннексированного Россией Крыма пожаловались на катастрофу, которая может случится из-за оккупантов.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым вTwitter, разместив скриншот поста одного из жителей полуострова.

Борис Еременко написал, что по информации от проектировщика, в городе Коктебель начинаются работы по строительству яхтенной марины. По словам жителя Крыма, из-за этого нарушится течение в Коктебельской бухте. Также из-за ограждения испортится вид и туристическая привлекательность местности.

"Коктебелю кранты. Вот Борис переживает. А связи со своим активным сепаратизмом в 2014 он не видит. Ведь очевидная же вещь причинно-следственная связь. Притянул гавань? Она тебе "вдячна"", - прокомментировала тревожный пост блогер.

Кроме этого, RoksolanaToday&Крым написала о катастрофе в Коктебеле из-за прокладывания дороги.

"Катастрофа в Коктебеле, гора Клементьева (Узун-Сырт). Принято решение о прокладке дороги - ширина будет 8 метров. С каждой стороны обочины по 2 метра. Дорога будет до беседки "Звездопад воспоминаний". В селах Феодосии люди ходят по колено в грязи - тротуаров и дорог нет. ГОРУ решили угробить", - написала она и опубликовала фото.

Как сообщал "Апостроф", властям Москвы (Россия) пришел документ, в котором говорится о грядущей катастрофе на автодороге, ведущей к Крымскому мосту.