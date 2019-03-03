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​Один из главарей ДНР озвучил догадки о "зраде" оккупантов на Донбассе

воскресенье, 03 марта 2019, 18:34

Главарь так называемой ДНР Эдуард Басурин на одном из российских телеканалов признал, что будущее поколение украинцы будет ненавидеть представителей оккупированного Донбасса и воспринимать их врагами.

Об этом написал политолог и блогер Алексей Голобуцкий в Facebook.

На днях Басурин выступил на российском канале "Юнион".

"Чем дольше это будет длиться, тем в Украине больше для нас будет врагов, чем друзей. Поколение меняется, и поколение, которое сейчас будет жить, оно будет уже в крови [Донбасс] ненавидеть. В этом-то вся и проблема", - процитировал Голобуцкий главаря ДНР.

Блогер одновременно предположил, что же не только жители, но и сами боевики начали догадываться, что российские оккупанты их используют.

"Они, кажется, что-то начали догадываться. Что убийства десятков тысяч потеря дома миллионами то не способствуют прощению и радостном принятию. Что вырастает как раз то поколение, которое осталось сиротами из-за "свободолюбивих донбасситов" - и которое не потерпит впихивания назад в Украине этого всего вместе с террористами, палачами и остальными "ополченцев". Только через тщательную фильтрацию", - написал Голобуцкий.

Как сообщал "Апостроф", один из главарей боевиков так называемой ДНР Александр Ходаковский выступил за восстановление торговых связей с подконтрольной Украине территорией.

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