Был одержим добром: в сети вспоминают о погибшем под Луцком известном журналисте

В сети шокированы смертью известного журналиста Юрия Яцюка, который погиб в ДТП неподалеку от Луцка в пятницу, 8 марта.

Своими словами соболезнованиями друзья и знакомые журналиста делятся в соцсетях.

"Ошарашили страшной новостью. Погиб Юрий Яцюк. Известный журналист, хороший товарищ. Это ужасно. Еще в среду мы вместе праздновали юбилей школы. Он жил этим праздником, делал фильм, писал сюжеты, собирал народ. И оказалось, что это его лебединая песня. Одержимый добром человек! К сожалению, был.... а в памяти нашей есть и будет .... Светлая память", - написала в Facebook народный депутат Ирина Констанкевич.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые фото и видео ДТП в Луцке, в котором погиб журналист ТРК "Аверс" Юрий Яцюк.