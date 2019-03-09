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Был одержим добром: в сети вспоминают о погибшем под Луцком известном журналисте

суббота, 09 марта 2019, 11:17
Фото: соцсети

В сети шокированы смертью известного журналиста Юрия Яцюка, который погиб в ДТП неподалеку от Луцка в пятницу, 8 марта.

Своими словами соболезнованиями друзья и знакомые журналиста делятся в соцсетях.

"Ошарашили страшной новостью. Погиб Юрий Яцюк. Известный журналист, хороший товарищ. Это ужасно. Еще в среду мы вместе праздновали юбилей школы. Он жил этим праздником, делал фильм, писал сюжеты, собирал народ. И оказалось, что это его лебединая песня. Одержимый добром человек! К сожалению, был.... а в памяти нашей есть и будет .... Светлая память", - написала в Facebook народный депутат Ирина Констанкевич.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые фото и видео ДТП в Луцке, в котором погиб журналист ТРК "Аверс" Юрий Яцюк.

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