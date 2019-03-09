​Под Ивано-Франковском похоронили 19-летнего бойца ВСУ, погибшего на Донбасе: фото

7 марта в Калуше провели в последний путь 19-летнего разведчика-дальномерщика 1-го батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Богдана Гаврылива, который погиб 4 марта в результате минометного обстрела вблизи села Лебединский Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

"В шесть утра противник со стороны оккупированной Ужовки начал обстрел из танков, артиллерии, минометов и ПТРК. Солдат Гаврылив передал на командно-наблюдательный пункт координаты. Около 7:40 непосредственно на наблюдательном посту, где он находился, разорвалась мина. 19-летний воин получил минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание "Галицкий корреспондент", 7 марта десятки священников и тысячи горожан и собратьев собрались во дворце культуры "Минерал", чтобы попрощаться в последний раз с разведчиком 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Сообщается, что юный калушанин самостоятельно принял решение заключить контракт с ВСУ, никому об этом не сообщив. Просто "рвался" защищать страну, говорят собратья. В памяти родных, друзей и коллег останется искренним, любящим, надежным и уверенным. Богдан мечтал сделать карьеру в спорте.

Как сообщал "Апостроф", погибшему от вражеской мины в зоне ООС на Донбассе бойцу ВСУ Богдану Гаврыливу через месяц должно было исполниться 20-лет.