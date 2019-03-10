Гибель звезды "Дизель-шоу": сестра актрисы заявила о махинациях продюссеров

Родная сестра погибшей в ДТП актрисы "Дизель Шоу" Марины Поплавской обвинила продюсеров юмористического шоу в пиаре и непонятных махинациях.

Об этом сообщает сестра артистки Людмила Поплавская на своей странице в Facebook.

По ее словам, продюсеры и пиар-менеджеры "Дизель Шоу" регулярно организовывают траурные мероприятия и сборы средств без ведома семьи погибшей актрисы.

"Наша семья была против, чтобы во время траура (прошло чуть больше 4 месяцев с момента трагической гибели моей сестры) проводились любые шумные мероприятия во имя Марины, особенно ко дню рождения. Ни в каких средствах, тем более с концерта ко дню рождения Марианны Францевны, семья не нуждается! Это все происходит без нашего ведома, без нашего согласия. У меня возникают вопросы: "Каким образом, без согласования со мной, без перечня соответствующих документов, в конце концов без моей подписи были открыты специальные счета на несовершеннолетних племянниц?" - возмутилась Людмила.

По ее словам, она предупреждала продюсера шоу, если ситуация не изменится, то будет соответствующее заявление.

"Впутывать детей я категорически запрещаю! Девочки и так получили тяжелую психологическую травму. Погибла не просто родная тетя, но и крестная мама моей старшей дочери", - заявила Поплавская.

При этом она добавила, что сразу после трагического ДТП никто из руководителей шоу даже не уведомил родственников актрисы о ее гибели. Родные узнали об ужасной информацию из СМИ. После захоронения Марины Поплавской, ее сестра не имела никаких контактов с руководством "Дизелей", но буквально через три недели после трагедии Людмиле поступило предложение принять участие в съемках фильма "Королева юмора".

"Находясь в тяжелом психологическом и физическом состоянии, я отказалась. Снимать фильмы не выдержав паузы, в такое сложное для семьи время - недопустимо. Этот телевизионный "продукт" не имеет ничего общего с человеком, творческие достижения которой является самыми масштабными на просторах СНГ, Европы. Ее заслуги и особая скромность - наша гордость... Публиковать любую информацию о семье Марианны продюсеры не имеют никакого морального права! Честь, достоинство, порядочность и деловую репутацию еще никто не отменял ", - подчеркнула Людмила.

Как сообщал "Апостроф", полиция завершила расследование ДТП, в котором погибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская, назван виновный.

Также известно, что первое судебное заседание по делу о ДТП, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, состоится 21 марта. Оно пройдет в Киево-Святошинском районном суде Киевской области.