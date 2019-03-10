Побоище в Черкассах: появилось новое видео из гущи событий

В субботу, 9 марта, в Черкассах произошло побоище во главе с "Нацкорпусом", в сети появилось новое видео.

Об этом сообщает издание "Обозревателя".

Инцидент произошел после выступления президента Украины Петра Порошенко. В сети опубликовали видео с самой гущи событий. На кадрах видно, как агрессивные молодчики из толпы начали бросать файеры и взрывные пакеты.

"Я был за сценой, и в этот момент успокаивал мальчика, который со своей мамой попал в эпицентр нападения на кортеж президента. Насколько я понимаю, молодчики так называемого Нацкорпуса (большинство из которых почему-то говорят по-русски) чуть-чуть не успели, и начали бросать файеры, взрывпакеты и что там у них было еще в машину президента среди кучи людей. В том числе детей и людей старшего возраста", - рассказал очевидец.

По данным пресс-службы полиции, по состоянию на 09:00 утра 10 марта в больницу обратилось 22 работника полиции, получили травмы в результате столкновения. Девятнадцать из них госпитализированы.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта, во время акции "Нацкорпуса" из-за скандала с хищениями в Минобороны, произошли столкновения активистов с представителями полиции в Киеве.