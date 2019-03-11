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Тревожная тишина: на Донбассе отмечают "странное" поведение боевиков

понедельник, 11 марта 2019, 20:52

На Донбассе боевики второй день не нарушают режим тишины, установленный с ночи 8 марта.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, исходя из данных на 18.00.

"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников. Вместе победим! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Напомним, что с полуночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе украинские бойцы захватили боевика.

Также в сети показали месячный улов "бригады 200" у боевиков на Донбассе.

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