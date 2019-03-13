Сбегал к Кобзону: сеть взорвало видео "с концерта" Газманова у боевиков в Донецке

В сети набирает популярность видео из оккупированного Донецка, на котором якобы российский сторонник боевиков, певец Олег Газманов провалился под сцену во время концерта.

Ролик якобы был опубликован в сети 12 марта. Его автор утверждает, что выступление российского исполнителя было посвящено дню железнодорожника.

На самом деле впервые в сети видео появилось еще в июле 2018 года и на нем запечатлен вовсе не Газманов.

Российский исполнитель ранее неоднократно выступал на оккупированных территориях Донбасса и выражал поддержку главарям боевиков.

"Я был в этом городе десятки раз и очень его люблю", - говорил певец о Донецке.

Несмотря на то, что видео является фейком, в сети активно принялись его обсуждать.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Газманов опозорился в сетях с цитатой якобы канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.