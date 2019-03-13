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Убийство младенца: названы страшные причины, толкающие матерей на необъяснимое

среда, 13 марта 2019, 09:48

Есть целый комплекс причин, который толкает матерей на убийство своих новорожденных детей.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщили отечественные эксперты. К одной из таких причин они отнесли послеродовую депрессию.

"Ведь сразу после родов женщина находится в нетипичном психоэмоциональном состоянии", - заявила правительственная уполномоченная по гендерной политике Екатерина Левченко.

Эксперты при этом подчеркивают, что послеродовая депрессия не является определяющим фактором при совершении таких преступлений, а мысли об убийстве ребенка зарождаются еще до его появления на свет.

"Если ребенок, который был зачат, изначально был нежеланным. Но мало того, что он был нежеланным для матери, он может быть нежеланным еще и для ее окружения, которое не готово принять ребенка вместе с этой женщиной. Это социально-психологический фактор", - считает вице-президент Всеукраинской фундации "Защита прав детей" Алексей Лазаренко.

Эксперт Людмила Волынец подчеркнула, что у детей, рожденных в результате изнасилования, практически нет шансов стать любимыми и желанными.

"Каждый пятый ребенок в стране рождается без официально определенного отца. У ребенка есть биологический отец, но он не признает и не регистрирует себя таковым. В итоге, отсутствие отца во многих ситуациях обостряет желание женщины избавиться от ребенка", - добавила она.

Детально читайте в материале "Апострофа" : Родила, задушила и выбросила: как остановить матерей-убийц в Украине.

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