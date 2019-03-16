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Украинские пограничники попали в "голливудскую" историю со стрельбой и погоней: фото

суббота, 16 марта 2019, 02:27

15 марта на Закарпатье возле украинско-румынской границы пограничники Мукачевского отряда задержали четырех нарушителей, которые оказывали сопротивление правоохранителям.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, о нарушителях пограничникам сообщили местные жители.

"Чтобы проверить полученное сообщение, пограничники сразу выдвинулись к указанному месту. Вблизи границы группа реагирования правоохранителей остановила для проверки четырех неизвестных лиц, которые были без документов и всячески пытались сопротивляться и не выполняли законные распоряжения охранников границы. Задержать нарушителей пограничникам удалось лишь после предупредительного выстрела вверх", - сообщили в ведомстве.

После того, как задержанных доставили в пограничное подразделение, водитель гражданского внедорожника пытался помешать правоохранителям.

"В результате таких действий произошло столкновение служебного "УАЗа" с этим джипом, водитель которого ранее уже задерживался пограничниками", - добавили пограничники.

Задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному требованию военнослужащих.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 4 марта двое граждан Нидерландов пытались провезти в Румынию более 84 килограммов героина в брикетах в автомобиле Renault Sport GT.

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