Под Харьковом прошел суд над малолетними убийцами военного: опубликовано видео

19 марта Чугуевский городской суд взял под стражу 18-летнего подозреваемого в убийстве военного.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, подозрения в убийстве военнослужащего четырем лицам.

Тело мужчины обнаружили 16 марта возле кладбища в поселке Калугин-Башкировка Харьковской области. На его теле были обнаружены колото-резаные раны шеи, рук, а также синяки в области грудной клетки.

Погибшим оказался 26-летний уроженец Луганской области, который проходил военную службу в 92-й бригаде в городе Чугуев.

Убийство организовала 22-летняя знакомая погибшего военнослужащего, которая привлекла к преступлению троих ребят в возрасте от 15 до 18 лет.

Двум подозреваемым объявили подозрение в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном группой лиц, а девушку подозревают в организации убийства. Еще один молодой человек проходит как соучастник.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото и фамилии бойцов ВСУ, погибших при взрыве на Донбассе.