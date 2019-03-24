Избили и изнасиловали: в России подростки совершили жестокое нападение на семейную пару

В пригороде Улан-Удэ (Российская Федерация) двое подростков совершили нападение на супружескую пару.

Как сообщает местное телевидение, инцидент произошел на прошлой неделе в Поселье. Известно, что двое несовершеннолетних напали на супругов возле магазина.

“Мужчину избили, а женщину затащили в заброшенное здание и изнасиловали”, - сообщает источник.

В полиции уже подтвердили эту информацию. Возбуждено уголовное дело, а оба подозреваемых уже задержаны.

Напомним, что в Днепре правоохранители задержали четырех преступников, которые врывались в дома, избивали и грабили хозяев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16 марта в Кривом Роге группа лиц напала на вооруженных работников полиции охраны, которые в момент нападения были при выполнении служебных обязанностей.