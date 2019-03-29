Подкуп избирателей: полиция Черкасс разоблачила схему "кандидата П", фото и видео

Правоохранительные органы в Черкассах обнаружили офис, где происходил подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Офисное помещение находится в центре города. По приезду туда правоохранители увидели на месте большую "живая" очередь.

"В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства - в обмен на обязательство отдать свой голоса 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах", - говорится в сообщении.

Полицейские при обыске нашли в офисе сумму денег в размере 1,6 миллиона гривен и почти 12 000 долларов США. Купюры были номиналом в 500 гривен. Кроме этого в помещении также обнаружили документацию с персональными данными граждан. В частности, это были листки со списком сведений, где значились фамилии, а напротив вписаны сумы от 2 до 4500 гривен.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая проводила изъятие имеющихся вещественных доказательств, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей. Также правоохранители опросили граждан, находившихся в офисном помещении и около него.

"В ближайшее время всему этому будет дана правовая квалификация. В частности, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований информации об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 160 (Подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", накануне выборов борьба за избирателя становится все более изощренной.