Обстреляли из "запрещенки": боевики устроили новую провокацию на Донбассе

С начала суток, 1 апреля, боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения, обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время обстрелов боевики трижды использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В частности, боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Зайцево, Крымского, Золотого-4 и Новолуганского.

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие 46-го Добровольческого батальона "Донбасс" нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков в районе Попасной (город в Луганской области).