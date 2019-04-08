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У людей сил вообще нет: стало известно, как боевики "убивают" Луганск

понедельник, 08 апреля 2019, 11:55

Жители оккупированного Луганска жалуются на всеобщее обнищание, а также отсутствие кадров в сфере образования.

Об этом сообщает LIGA.net.

"Мы тут выживаем, очень тяжело, над людьми просто издеваются. В школах Луганска - полный беспредел! Много учителей болеют, не выдерживают нагрузки, попадают в больницу в обморочном состоянии, замены не оплачиваются. И их никто не заменяет. Люди на последнем издыхании, у них нет сил вообще, кадров нет, а молодежь не идет в школу работать", - пишет издание.

В среднем зарплата учителя составляет примерно 7-8 тысяч рублей (3,5-4 тысячи гривен, - ред.).

"Ранее хоть замены оплачивались, было выгодно, потому что дополнительный заработок шел, какую-то копейку зарабатывал, а сейчас этого просто нет", - уточняется в материале.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали печальное фото из Луганска.

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