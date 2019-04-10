Что сейчас со "стеной" на границе Украины с Россией: свежие подробности

Сейчас по строительству фортификационных сооружений на российско-украинской границе, так называемого проекта "Стена", выполнено только 30% работ, завершить строительство планируется в 2021 году.

Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "Слидство.Инфо".

Государственная пограничная администрация состоянию на 2019 потратила 1,3 миллиарда гривен на строительство проекта.

"Стена" должна была обойтись государству в 4 миллиарда гривен. Проект планировали завершить 2018 года, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют в 2021 году. 1,3 миллиарда гривен, которые уже потратили на строительство выделяются из государственной программы "Мероприятия по инженерно-технического обустройства границы", а также дополнительных источников финансирования.

В прошлом году на строительство "Стены" потратили 500 млн. гривен. По словам Слободяна, сейчас работы на границе возобновились. Среди генподрядчиков проекта "Стена" - более 10 предприятий. По информации издания, некоторые из них фигурируют в уголовных процессах. Сейчас детективы НАБУ, Генеральная прокуратура и военные прокуроры исследуют их работу по обустройстве границы.

Как сообщал "Апостроф", с 1 марта на участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по возведению "стены" на российско-украинской границе.