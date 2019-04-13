РУС. | УКР.

суббота, 13 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 апреля

13:09
​У российского посольства в Киеве прогремел взрыв: фото и заявление полиции
12:57
Вятрович пояснил, что будет в Украине с празднованием 9 мая
12:37
При назначении главы ГАСИ не учли возможный конфликт интересов: опубликован документ
12:31
​В Украину идут сильные дожди: свежий прогноз и карты
12:18
Хоронили заживо: видео и подробности громкого убийства солдата ВСУ под Харьковом
12:14
Вышел первый трейлер новых "Звездных войн": видео и название девятого эпизода
12:12
Дай бокс посмотреть: соцсети резво отреагировали на бой Ломаченко
12:01
​ДТП с Зайцевой в Харькове: юрист выдвинул серьезные претензии к МВД
11:39
Как проголосовать во втором туре: появилось важное уточнение по паспортам
11:26
Россия собирается построить в Крыму еще один мост: карта и подробности
11:11
Соперник Ломаченко сделал громкое заявление после проигрыша украинцу
10:52
В Лисичанске при взрыве рухнула часть завода: первые подробности смертельного ЧП
Все новости

Хоронили заживо: видео и подробности громкого убийства солдата ВСУ под Харьковом

суббота, 13 апреля 2019, 12:18

1 апреля троих военных ВСУ признали виновными в убийстве солдата, пытках подчиненных и других преступлениях.

Об этом сообщает издание ZN,UA.

Обвинительный приговор к длительным тюремным срокам вынесла коллегия судей Октябрьского районного суда Харькова под председательством судьи Николая Федюшкина.

Капитан, сержант и младший сержант ВСУ получили 11, 9 и 10 лет лишения свободы соответственно. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть оспорен в апелляции.

"Меру пресечения обвиняемым… до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде содержания под стражей в ГУ "Харьковский следственный изолятор", - говорится в приговоре.

Суд установил, что в ноябре 2014 года обвиняемые решили "проучить" одного из подчиненных за употребление алкоголя и запугать сослуживцев. Солдата вывезли в поле вблизи села Землянки Волчанского района Харьковской области, избили, приказали лечь в яму и засыпали его землей. Потерпевший вынужден был откапываться самостоятельно, без каких-либо инструментов и вспомогательных предметов. После этого его около полутора суток держали в неотапливаемом сыром помещении на территории воинской части А0501 92-й Отдельной механизированной бригады ВСУ.

Еще одного солдата обвиняемые били головой об стену и бутылкой водки по голове.

Кроме того, капитан приказал младшему сержанту расстрелять двоих солдат. Одного из них обвиняемый убил. Второй упал на землю, притворился мертвым и, когда его уже собирались закопать, оказал сопротивление и сбежал.

Перед этим обвиняемые имитировали расстрелы подчиненных, используя холостые патроны.

По данным следствия, часть насильственных преступлений обвиняемые совершили в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, младшего сержанта признали виновным в краже гранаты РГД-5, а капитана – двух таких же гранат.

Напомним, жестокое убийство солдата произошло недалеко от границы с Россией. Ранее стало известно, что после отбоя капитан со старшим сержантом пришли в казарму пьяные, предлагали солдатам выйти побороться - один на один. По рассказам служащих, потом они выбрали двоих мобилизованных и вывели под прицелом в поле.

Сергей - один из тех, кого расстреливали в ту ночь. Он, бывший афганец, пытался спасти молодого солдата Стаса Прохорова. Когда начали стрелять - толкнул его и упал сверху. Парня спасти не удалось - автоматная очередь прошила его насквозь. Сам Сергей сумел убежать.

Еще семеро потерпевших рассказали о беспределах в части, когда командиры часто приходили пьяными. Говорят, могли бить головой об стену или другие предметы, также просто избить.

Трое подозреваемых - капитан, старший сержант и сержант Олег Янковский, который закапывал тело Стаса. Он единственный, кто раскаивается в суде.

Как сообщал "Апостроф", в киевском ресторане на улице Сергиенко во время драки получил смертельное ножевое ранение 22-летний контрактник ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: