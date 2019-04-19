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Мэра города под Киевом обвинили в подкупе на выборах: подробности

пятница, 19 апреля 2019, 18:35
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Полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в Василькове за средства государственного бюджета, а мэру города сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, ссылаясь на слова заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе.

Он рассказал, что полиция начала уголовное производство по факту оплаты гражданам за их голос в пользу определенного кандидата в президенты Украины. Также правоохранители установили факт растраты государственных средств и присвоение документов.

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве.

"В ходе расследования мы также установили факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат", - отметил Цуцкиридзе.

19 апреля по данному факту ГПУ сообщено о подозрении Васильковскому городскому голове Владимиру Сабадашу по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (Организация или управления преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия с целью всестороннего установления обстоятельств и всех причастных.

Как сообщал "Апостроф", социолог и генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто рассказал, что у действующего президента Украины Петра Порошенко практически нет шансов на победу во втором туре выборов, где он будет противостоять шоумену Владимиру Зеленскому.

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