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Силовики проводят в Одессе масштабную спецоперацию: фото и интересные детали

пятница, 26 апреля 2019, 13:17
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В Одессе силовики из Киева проводят масштабную спецоперацию с обысками, в деле фигурирует фамилия криминального авторитета из Чечни Халида Мусаева.

Об этом написал 26 апреля на своей странице в Facebook активист "Автомайдана" Марк Гордиенко.

"В Одессу заехала группа следователей из Киева, с киевской "Альфой" и "Кордом". Больше 20 обысков прошли вчера и обыски продолжаются и сегодня. Группа работает по ОПГ Халида Мусаева. Ожидаются задержания и предъявление обвинений очень известным людям в Одессе. Очень и очень... Вымоагательство, похищение, пытки... Халид Мусаев сбежал в Москву. Кто-то в Израиль... Оставшиеся думают, что в судах все порешают", - отметил активист.

Позже он подробнее описал ситуацию в своем блоге на местном сайте.

"Одесситы кто в теме, знают, что этот человек ( Мусаев - ред) считал себя не только "царем криминального мира Одессы", но и человеком, который подмял под себя правоохранительную и судебную систему Одессы. Ему ВСЕ сходило с рук: открытое рейдерство, избиение людей и даже судей, похищение и пытки бизнесменов. Особенно последних три года... Пострадавшие или боялись жаловаться в полицию и СБУ, а те кто пытался это делать, упирались в глухую стену", - пишет Гордиенко.

Он отметил, что в 2015 году Халид Мусаев получил заказ из Чечни на похищение картин из музея Вероны. Похищенные картины при содействим украинских чиновников он перевез в Украину.

"Дальше картины должны были переправляться в Россию, где пограничники России и ФСБ осуществили бы операцию по задержанию грабителей, и развернуть масштабную пиар-компанию по дискредитации Украины. Тут что-то пошло не так, и Халид Мусаев решил не переправлять их в Россию, может быть, догадываясь о своей дальнейшей судьбе. Поэтому полгода эти картины находились в Одессе и ОПГ Мусаева пыталось их продать. Покупателей не нашлось, а уголовный розыск Одесской области плотно вышел на след банды, документировал их передвижение и нахождение картин", - пишет активист.

После этого, по его словам,Мусаеву удается договориться с силовиками, припрятать украденное, чтобы пограничники заявили о громкой находке.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе задержали малолетних злоумышленников, которые жестоко избивали своих жертв и обворовывали их.

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