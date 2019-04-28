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В Херсоне неадекватный стрелок развлекается пальбой по людям: подробности ЧП

воскресенье, 28 апреля 2019, 09:27
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В Херсоне неизвестный стрелок регулярно открывает огонь по людям и их собственности. События происходят в Таврическом микрорайоне города.

Как сообщает местная пресса, дебошир уже неоднократно стрелял в сторону людей, однако по сей день правоохранители не смогли установить, откуда именно ведется огонь.

В одном из эпизодов неизвестный выстрелил в бедро 37-летней женщине, которая получила серьезную травму.

Также в сети показали последствия стрельбы по автомобилю. Как рассказала его собственница, в момент открытия огня она садилась в транспортное средство с ребенком.

Люди говорят, что стреляют из окна дома на первом этаже.

Полиция продолжает поиски злоумышленника.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в российской столице из-за стрельбы возле станции метро "Новые Черемушки" погибли два человека.

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